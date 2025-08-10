القاهرة - مصراوي

احتفل حسام حسن، لاعب فريق مودرن سبورت، بتسجيله هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي، أمام جماهير الأهلي.

وكان احتفال حسام حسن على طريقة مشابهة لاحتفال مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق.

وكان الحكم قد ألغى الهدف في البداية بداعي التسلل على حسام حسن، لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو (فار) أكد على صحته.

حسام حسن يحتفل أمام جمهور الأهلي بعد هدفه في مرمى مصطفى شوبير



برعاية OPPO pic.twitter.com/XEC0U7l6gC — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 9, 2025

انتهت مباراة الأهلي ومودرن سبورت، التي أقيمت أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، بالتعادل 2-2 على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن النادي الأهلي سيواجه نظيره فاركو يوم الجمعة المقبل، الموافق 15 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي.