موقف مثير للجدل من حسام حسن في مباراة الأهلي ومودرن سبورت (فيديو)

05:06 ص الأحد 10 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

احتفل حسام حسن، لاعب فريق مودرن سبورت، بتسجيله هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي، أمام جماهير الأهلي.

وكان احتفال حسام حسن على طريقة مشابهة لاحتفال مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق.

وكان الحكم قد ألغى الهدف في البداية بداعي التسلل على حسام حسن، لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو (فار) أكد على صحته.

انتهت مباراة الأهلي ومودرن سبورت، التي أقيمت أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، بالتعادل 2-2 على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن النادي الأهلي سيواجه نظيره فاركو يوم الجمعة المقبل، الموافق 15 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي.

احتفال حسام حسن حسام حسن في مباراة الأهلي ماذا فعل حسام حسن في مباراة الأهلي مباراة الأهلي ومودرن سبورت
