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أول تعليق من أيمن الرمادي بعد فوز الزمالك بكأس مصر

01:29 ص الجمعة 06 يونيو 2025

أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك1

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كتب - محمد القرش:

علق أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الفوز بكأس مصر على حساب بيراميدز.

وقال الرمادي في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "كنت أحمل هم جماهير الزمالك اليوم، لذلك سعيد بالفوز وحصد كأس مصر اليوم".

وواصل: "مباراة كانت صعبة ضد نادي بيراميدز، وتحديدا بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا منذ 5 أيام فقط".

وكشف: "شعرت بالراحة قليلا بعدما فرر مدرب بيراميدز إخراج الشيبي ولاشين من المباراة".

وعن سيف جعفر، تحدث: "أراهن على هذا اللاعب وأوكد أنه سيكون ضمن اللاعبين الأفضل في مصر قريبا، لكنه ظلم نفسه وتعرض للظلم خلال الفترة الماضية.

واختتم مدرب الزمالك: "استمراري مع الزمالك؟، حال قرروا استمراري سيكون أمرا جيدا، وإذا حدث عكس ذلك سأقدم لهم تقريرا يفيد الفريق".

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