أول تعليق من أيمن الرمادي بعد فوز الزمالك بكأس مصر
كتب - محمد القرش:
علق أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الفوز بكأس مصر على حساب بيراميدز.
وقال الرمادي في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "كنت أحمل هم جماهير الزمالك اليوم، لذلك سعيد بالفوز وحصد كأس مصر اليوم".
وواصل: "مباراة كانت صعبة ضد نادي بيراميدز، وتحديدا بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا منذ 5 أيام فقط".
وكشف: "شعرت بالراحة قليلا بعدما فرر مدرب بيراميدز إخراج الشيبي ولاشين من المباراة".
وعن سيف جعفر، تحدث: "أراهن على هذا اللاعب وأوكد أنه سيكون ضمن اللاعبين الأفضل في مصر قريبا، لكنه ظلم نفسه وتعرض للظلم خلال الفترة الماضية.
واختتم مدرب الزمالك: "استمراري مع الزمالك؟، حال قرروا استمراري سيكون أمرا جيدا، وإذا حدث عكس ذلك سأقدم لهم تقريرا يفيد الفريق".
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