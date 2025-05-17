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لحظة بلحظة.. الأهلي 1-1 البنك الأهلي..هدف ياو أنور

07:10 م السبت 17 مايو 2025
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    طاهر محمد طاهر
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    الأهلي ضد البنك الأهلي (3)
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    الجهاز الفني للأهلي والبنك (1)
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    الجهاز الفني للبنك الأهلي
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    الجهاز الفني للأهلي والبنك (2)
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    الأهلي ضد البنك الأهلي (4)
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    الأهلي ضد البنك الأهلي (6)
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    الأهلي ضد البنك الأهلي (7)
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    الأهلي ضد البنك الأهلي (8)
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    الأهلي ضد البنك الأهلي (1)
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    الأهلي ضد البنك الأهلي (5)
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    الجهاز الفني للأهلي
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يلاقي النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي، ضمن مواجهات الجولة السابعة قبل الأخيرة من الدوري النهائي لمجموعة بطل الدوري المصري الممتاز 2024/25.

تشكيل الأهلي لمواجهة البنك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد هاني - مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا .

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

خط الهجوم: جراديشار - أشرف بن شرقي - طاهر محمد طاهر.

تشكيل البنك لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى - محمود الجزار - إسحاقو يعقوبو - هشام صلاح.

خط الوسط: أحمد ربيع - محمد فتحي - محمد إبراهيم - سيد عبد الله نيمار.

خط الهجوم: أسامة فيصل - ياو أنور.

ملخص مباراة الأهلي والبنك

بداية المباراة

هجمة للأهلي يتصدى لها دفاع البنك الأهلي في الدقيقة 2

تشتيت من ياسر إبراهيم للكرة في الدقيقة 3

بطاقة صفراء لأسامة فيصل في الدقيقة 12

تسديدة صاروخية من إمام عاشور يتصدى لها حارس البنك في الدقيقة 14

إمام عاشور يسجل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 21

عرضية من محمد هاني إلى خارج الملعب في الدقيقة 23

خطأ لصالح البنك الاهلي بعد تدخل من كوكا في الدقيقة 35

تسديدة غير متقنة من جراديشار تمر أعلى مرمى البنك في الدقيقة 44

حكم المباراة يشهر 4 دقائق وقت بدلا من ضائع

ياو أنور يسجل هدف التعادل للبنك في الدقيقة 45+1

انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1

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