يلاقي النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي، ضمن مواجهات الجولة السابعة قبل الأخيرة من الدوري النهائي لمجموعة بطل الدوري المصري الممتاز 2024/25.

تشكيل الأهلي لمواجهة البنك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد هاني - مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا .

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

خط الهجوم: جراديشار - أشرف بن شرقي - طاهر محمد طاهر.

تشكيل البنك لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى - محمود الجزار - إسحاقو يعقوبو - هشام صلاح.

خط الوسط: أحمد ربيع - محمد فتحي - محمد إبراهيم - سيد عبد الله نيمار.

خط الهجوم: أسامة فيصل - ياو أنور.

ملخص مباراة الأهلي والبنك

بداية المباراة

هجمة للأهلي يتصدى لها دفاع البنك الأهلي في الدقيقة 2

تشتيت من ياسر إبراهيم للكرة في الدقيقة 3

بطاقة صفراء لأسامة فيصل في الدقيقة 12

تسديدة صاروخية من إمام عاشور يتصدى لها حارس البنك في الدقيقة 14

إمام عاشور يسجل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 21

صارووووووخ من إمام عاشور ولكن البلعوطي ينقذ مرمى البنك الأهلي pic.twitter.com/11Buw5yYRt — ON Sport (@ONTimeSports) May 17, 2025

عرضية من محمد هاني إلى خارج الملعب في الدقيقة 23

خطأ لصالح البنك الاهلي بعد تدخل من كوكا في الدقيقة 35

تسديدة غير متقنة من جراديشار تمر أعلى مرمى البنك في الدقيقة 44

حكم المباراة يشهر 4 دقائق وقت بدلا من ضائع

ياو أنور يسجل هدف التعادل للبنك في الدقيقة 45+1

انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1