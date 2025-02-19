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“مافيش كيميا".. طلائع الجيش يعلن فسخ عقد باسم مرسي

04:45 م الأربعاء 19 فبراير 2025

باسم مرسي

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كتب- محمد خيري:

كشف اللواء علاء السعدني مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، تفاصيل فسخ تعاقد باسم مرسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مشيرا إلى السبب.

وقال علاء السعدني في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: "فسخنا تعاقدنا بالتراضي مع باسم مرسي، وهو لاعب ذو خبرات كبيرة لكن الكيميا لم تسير بين الطرفين".

وتابع مدير الكرة بنادي طلائع الجيش: "رغم أن باسم مرسي لاعب ذو أدب ومنظم ومحترم ومنضبط ولديه الالتزام، لكن الأمور لم تكن أفضل شيء ولم يشعر كلا الطرفين بالارتياح".

وواصل علاء السعدني: "سمعنا عن توقيع جودوين شيكا لـ مودرن سبورت لكنه مجرد سماع، و نحن بصدد التجديد له حاليا وهو لاعب جيد وسيفيدنا خلال المواسم المقبلة".

واختتم علاء السعدني: "لاعبونا جميعا يحصلون على رواتبهم وفق الاتفاق وفي مواعيدها المحددة، وهذا ما يدعم انضمام اللاعبين لنا حتى لو كانت الرواتب أقل من الأندية الأخرى".

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باسم مرسي طلائع الجيش أخبار الرياضة فسخ عقد باسم مرسي
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