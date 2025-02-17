كتب - محمد عبد السلام:

فاز فريق الاتحاد السكندري بهدف نظيف على نظيره الجونة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري المصري.

هدف الاتحاد في مرمى الجونة

وسجل هدف اللقاء لاعب الاتحاد فادي فريد بالدقيقة 87 من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الإسكندرية.

ترتيب الاتحاد والجونة في الدوري

ورفع الفوز رصيد فريق الاتحاد إلى النقطة 18 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن فاركو صاحب المركز التاسع وبتروجت صاحب المركز العاشر.

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