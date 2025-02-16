أول تعليق من بيسيرو على مباراة الأهلي والزمالك

"ينتظر مولود".. احتفال مميز من مروان عطية بعد هدفه في الإسماعيلي

متابعة - محمد القرش:

تصوير - حازم جودة:

يلاقي النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أكرم توفيق - كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات - إمام عاشور - جراديشار.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

ملخص أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي

بداية المباراة

مروان عطية يسجل هدف تقدم الأهلي من علامة الجزاء في الدقيقة 9

جووووووووول.. مروان عطية يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الإسماعيلي من ركلة جزاء 🔥⚽ pic.twitter.com/B5s8vPJAAV — ON Sport (@ONTimeSports) February 16, 2025

بطاقة صفراء لـ أحمد رضا في الدقيقة 10

حسين الشحات يهدر ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 25

حسين الشحات يسجل هدف يُلغى بداعي التسلل في الدقيقة 40

حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد