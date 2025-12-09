إعلان

"مباراة الحسم لمصر".. ماذا ينتظر متابعو كأس العرب اليوم الثلاثاء؟

كتب : مصطفى الجريتلي

02:33 ص 09/12/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (12)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (13)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر الثاني
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (10)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (15)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (14)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر الثاني (2)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر الثاني (10)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر الثاني (20)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر الثاني (19)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر الثاني (15)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر الثاني (16)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر الثاني (17)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر الثاني (18)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 25 صورة
    جانب من جلسة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وهاني أبو ريدة ولاعبي منتخب مصر الثاني
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر الثاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تُختتم مساء اليوم الثلاثاء منافسات دور المجموعات بالنسخة الجارية من بطولة كأس العرب 2025 بإقامة مباريات المجموعة الثالثة والرابعة.

المتأهلون لدور ربع نهائي كأس العرب

وأسفرت منافسات الجولة الثالثة ـ الأخيرة ـ من دوري المجموعات حتى الآن عن تأهل 4 منتخبات لدور ربع النهائي بواقع منتخبين عن المجموعة الأولى وهما: فلسطين وسوريا ومثلهما عن المجموعة الثانية وهما: المغرب والسعودية.

وتنطلق منافسات اليوم الختامي بدور المجموعات بمباريات المجموعة الثالثة التي تضم المنتخب الوطني المصري.

منتخب مصر (2 نقطة) سيلتقي نظيره الأردني (6 نقاط) عند الرابعة والنصف عصرًا كما سيلتقي المنتخب الإماراتي (1 نقطة) نظيره الكويتي (1 نقطة) في التوقيت ذاته.

حسابات التأهل بالمجموعة الثالثة في كأس العرب 2025

فوز منتخب مصر يرفع رصيده إلى النقطة (5) ويتأهل كوصيف عن المجموعة كما أن تعادله مع الأردن يبقي أمال التأهل إذ سيصل إلى النقطة (3) وهنا سيرتبط تأهله بانتهاء مباراة الإمارات والكويت بالتعادل ليصلا إلى النقطة (2).

ولكن حال فوز أي من الإمارات أو الكويت بنتيجة المباراة وتعثر منتخب مصر فسيرافق المنتخب الفائز نظيره الأردن لدور ربع النهائي.

حسابات التأهل بالمجموعة الرابعة في كأس العرب 2025

وعند السابعة سيلتقي منتخب الجزائر (4 نقاط) بنظيره العراقي (6 نقاط)، فيما سيلتقي بالتوقيت ذاته منتخب السودان (1 نقطة) بنظيره البحريني (0 نقطة).

منتخب العراق ضمن التأهل ويكفي المنتخب الجزائري التعادل للوصول إلى النقطة (5) والتأهل فيما يحتاج منتخب السودان للفوز للوصول إلى النقطة (4) وخسارة منتخب الجزائر والنظر إلى قواعد التأهل حينها فيما لا توجد أي أمال للمنتخب البحريني.

اقرأ أيضاً:

"نساند سلوت وصلاح ذكي وسأتحدث معه".. أليسون يعلق على أزمة التصريحات وموقف اللاعبين

حدث لأول مرة في معسكر منتخب مصر قبل كأس أمم أفريقيا 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني موعد مباراة مصر والأردن موعد مباراة السودان والبحرين موعد مباراة العراق والجزائر موعد مباراة الكويت والإمارات مباريات كأس العرب كأس العرب كاس العرب منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الرياضة يعد بحل أزمة أرض نادي الزمالك في هذا الموعد
تصدر اللاعب الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن والعربي القطري
حقيقة تعليق الدراسة غداً في المدارس بسبب حالة الطقس.. التعليم تحسم الجدل
عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة