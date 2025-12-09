مصطفي عبد الرحيم : حسن شحاته وقف معايا بعد إصابتي

تُختتم مساء اليوم الثلاثاء منافسات دور المجموعات بالنسخة الجارية من بطولة كأس العرب 2025 بإقامة مباريات المجموعة الثالثة والرابعة.

المتأهلون لدور ربع نهائي كأس العرب

وأسفرت منافسات الجولة الثالثة ـ الأخيرة ـ من دوري المجموعات حتى الآن عن تأهل 4 منتخبات لدور ربع النهائي بواقع منتخبين عن المجموعة الأولى وهما: فلسطين وسوريا ومثلهما عن المجموعة الثانية وهما: المغرب والسعودية.

وتنطلق منافسات اليوم الختامي بدور المجموعات بمباريات المجموعة الثالثة التي تضم المنتخب الوطني المصري.

منتخب مصر (2 نقطة) سيلتقي نظيره الأردني (6 نقاط) عند الرابعة والنصف عصرًا كما سيلتقي المنتخب الإماراتي (1 نقطة) نظيره الكويتي (1 نقطة) في التوقيت ذاته.

حسابات التأهل بالمجموعة الثالثة في كأس العرب 2025

فوز منتخب مصر يرفع رصيده إلى النقطة (5) ويتأهل كوصيف عن المجموعة كما أن تعادله مع الأردن يبقي أمال التأهل إذ سيصل إلى النقطة (3) وهنا سيرتبط تأهله بانتهاء مباراة الإمارات والكويت بالتعادل ليصلا إلى النقطة (2).

ولكن حال فوز أي من الإمارات أو الكويت بنتيجة المباراة وتعثر منتخب مصر فسيرافق المنتخب الفائز نظيره الأردن لدور ربع النهائي.

حسابات التأهل بالمجموعة الرابعة في كأس العرب 2025

وعند السابعة سيلتقي منتخب الجزائر (4 نقاط) بنظيره العراقي (6 نقاط)، فيما سيلتقي بالتوقيت ذاته منتخب السودان (1 نقطة) بنظيره البحريني (0 نقطة).

منتخب العراق ضمن التأهل ويكفي المنتخب الجزائري التعادل للوصول إلى النقطة (5) والتأهل فيما يحتاج منتخب السودان للفوز للوصول إلى النقطة (4) وخسارة منتخب الجزائر والنظر إلى قواعد التأهل حينها فيما لا توجد أي أمال للمنتخب البحريني.

