"كنت عارف صفقة إمام".. إبراهيم الصغير يروي كواليس انتقالات بعض اللاعبين بين الأهلي والزمالك

كتب - نهى خورشيد

07:42 م 08/12/2025
    إبراهيم الصغير 3
    إبراهيم الصغير
    إبراهيم الصغير 1
    إبراهيم الصغير مع نجوم الدوري المصري (5)
    إبراهيم الصغير مع نجوم الدوري المصري (10)
    إبراهيم الصغير مع نجوم الدوري المصري (8)
    إبراهيم الصغير مع نجوم الدوري المصري (9)
    إبراهيم الصغير (2)
    إبراهيم الصغير مع نجوم الدوري المصري (11)
    إبراهيم الصغير مع نجوم الدوري المصري (13)
    إبراهيم الصغير مع نجوم الدوري المصري (12)
    إبراهيم الصغير مع نجوم الدوري المصري (2)
    إبراهيم الصغير مع نجوم الدوري المصري (1)

كشف إبراهيم الصغير أشهر مصففي نجوم كرة القدم وبالتحديد الدوري المصري، عن حقيقة معرفته بمفاوضات الأهلي مع نجمه الحالي إمام عاشور.

وقال الصغير في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"آه في لعيبة مصرية كنت عارف إن هم في الزمالك ورايحين الأهلي".

وأضاف:"طب ما إمام عاشور مثلاً كان بيلعب في الزمالك، ولما سافر قبل ما يروح الدنمارك كنت عارف هو هيروح الأهلي".

وتابع:"يعني هو الكلام ده يعني الكلام ده أنا شفته يعني، ففي لاعيبة كتيرة قوي كنت ببقى أنا عارف الوجهة اللي هم رايحين ليها".

وأتم حديثه قائلاً:"فأكيد بحضر كواليس وبشوف كلام، بس طبعًا بتبقى بالنسبة لي حاجات أسرار ما ينفعش أتكلم فيها".

