نشر يوسف ابراهيم أوباما لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، صورًا جديدة رفقة زوجته احتفالا بالعام الميلادي الجديد 2026.

وشارك أوباما متابعيه صورًا في الحرم المكي وأرفق بها تعليق: "وداعاً بعام اعتمرنا به وأهلا بعام سنعتمر به باذن اللّٰه".

واختتم:" يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

جدير بالذكر أن أوباما انتقل لصفوف بيراميدز في موسم 2023-2024 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.

