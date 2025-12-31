"وداعاً بعام اعتمرنا به".. أوباما ينشر 3 صور جديدة رفقة زوجته في الحرم المكي
كتب : محمد عبد الهادي
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
نشر يوسف ابراهيم أوباما لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، صورًا جديدة رفقة زوجته احتفالا بالعام الميلادي الجديد 2026.
وشارك أوباما متابعيه صورًا في الحرم المكي وأرفق بها تعليق: "وداعاً بعام اعتمرنا به وأهلا بعام سنعتمر به باذن اللّٰه".
واختتم:" يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".
جدير بالذكر أن أوباما انتقل لصفوف بيراميدز في موسم 2023-2024 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.
إقرأ أيضًا..
تجارة الأعضاء والمرض والتحقيقات.. القصة الكاملة لوفاة إبراهيم شيكا في 2025