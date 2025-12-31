مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

0 2
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

1 3
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

2 3
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

1 2
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

2 1
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 3
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

1 3
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

2 3
19:30

القادسية

جميع المباريات

إعلان

"وداعاً بعام اعتمرنا به".. أوباما ينشر 3 صور جديدة رفقة زوجته في الحرم المكي

كتب : محمد عبد الهادي

08:45 م 31/12/2025 تعديل في 08:47 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    يوسف أوباما
  • عرض 3 صورة
    يوسف أوباما

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر يوسف ابراهيم أوباما لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، صورًا جديدة رفقة زوجته احتفالا بالعام الميلادي الجديد 2026.

وشارك أوباما متابعيه صورًا في الحرم المكي وأرفق بها تعليق: "وداعاً بعام اعتمرنا به وأهلا بعام سنعتمر به باذن اللّٰه".

واختتم:" يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

جدير بالذكر أن أوباما انتقل لصفوف بيراميدز في موسم 2023-2024 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.

إقرأ أيضًا..

تجارة الأعضاء والمرض والتحقيقات.. القصة الكاملة لوفاة إبراهيم شيكا في 2025

قرار مفاجئ للاعبي الزمالك بعد بيان مجلس الإدارة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يوسف أوباما وزوجته يوسف أوباما الزمالك بيراميدز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"