كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

- -
21:00

مالي

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
21:00

المغرب

كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025

كتب : محمد خيري

01:51 م 29/12/2025
  عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 18 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 18 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 18 صورة
    منتخب مصر (1)
  • عرض 18 صورة
    منتخب مصر (2)
  • عرض 18 صورة
    مساندة جماهير المغرب لمنتخب مصر (6) (1)
  • عرض 18 صورة
    مساندة جماهير المغرب لمنتخب مصر (4) (1)
  • عرض 18 صورة
    مساندة جماهير المغرب لمنتخب مصر (3) (1)
  • عرض 18 صورة
    منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 18 صورة
    منتخب مصر (3) (1)
  • عرض 18 صورة
    منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 18 صورة
    مران منتخب مصر (8)
  • عرض 18 صورة
    مران منتخب مصر (2)
  • عرض 18 صورة
    مران منتخب مصر (5)
  • عرض 18 صورة
    مران منتخب مصر (13)
  • عرض 18 صورة
    مران منتخب مصر (1)
  • عرض 18 صورة
    مران منتخب مصر (10)

تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة منتخب مصر أمام نظيره الأنجولي، في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول، بعد الفوز على زيمبابوي ثم جنوب أفريقيا.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

موعد مباراة مصر وأنجولا

يخوض منتخب مصر مباراته أمام أنجولا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

وحقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على جنوب أفريقيا بهدف دون رد في الجولة الثانية، رغم اللعب بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني، ليضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ16 كأول المنتخبات الصاعدة في البطولة.

وسجل محمد صلاح هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 45، ليقود الفراعنة لصدارة المجموعة الثانية، في إطار سعيهم لاستعادة لقب كأس الأمم الأفريقية الغائب منذ عام 2010.

القناة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية المشفرة مباراة مصر وأنجولا بشكل حصري، حيث تمتلك حقوق بث جميع مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

وللجماهير التي تأمل في متابعة اللقاء مجانا دون اشتراك، تتيح بعض القنوات المفتوحة نقل عدد من مباريات البطولة، من بينها:

القناة المغربية الأرضية

التردد: 11157

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

القناة الجزائرية الأرضية

التردد على نايل سات: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

