مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

2 3
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

0 0
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

1 0
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 1
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

7 صور توثق ظهور راعي جديد علي قميص الزمالك أمام بلدية المحلة

كتب : محمد عبد الهادي

04:09 م 28/12/2025 تعديل في 04:10 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 7 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 7 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 7 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 7 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 7 صورة
    1_Easy-Resize.com

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك براعٍ جديد في مباراته أمام بلدية المحلة التي تجمع بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وارتدى لاعبو الزمالك قميص جديد ظهر عليه "dream 2000"، وهو راعٍ جديد يظهر لأول مرة على قميص الزمالك.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – عمر جابر.

خط الوسط : محمود جهاد – ناصر ماهر – محمد حمد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي – أحمد شريف.

إقرأ أيضًا..

"لله ما أعطى وله ما أخذ".. الموت يفجع الفلسطيني حامد حمدان

"للمرة الثانية".. رد فعل غريب لجمهور السنغال بعد التعادل مع الكونغو (صور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الزمالك وبلدية المحلة الزمالك بلدية المحلة كأس مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة