7 صور توثق ظهور راعي جديد علي قميص الزمالك أمام بلدية المحلة

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على بلدية المحلة في كأس مصر

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك براعٍ جديد في مباراته أمام بلدية المحلة التي تجمع بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وارتدى لاعبو الزمالك قميص جديد ظهر عليه "dream 2000"، وهو راعٍ جديد يظهر لأول مرة على قميص الزمالك.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – عمر جابر.

خط الوسط : محمود جهاد – ناصر ماهر – محمد حمد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي – أحمد شريف.

