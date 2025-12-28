مباريات الأمس
في رحلة الدفاع عن اللقب.. الزمالك يسعى للهروب من مفاجآت كأس مصر

كتب : هند عواد

09:00 ص 28/12/2025
يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للهروب من مفاجآت بطولة كأس مصر، عندما يواجه بلدية المحلة، في الثانية والنصف عصر اليوم في دور الـ32 من البطولة.

وخلال آخر 10 نسخ من بطولة كأس مصر، عبر الزمالك دور الـ32 بصعوبة في لقاءين، عندما وصلا إلى الوقت الإضافي.

ويبحث الزمالك عن الفوز على بلدية المحلة، في رحلته للدفاع عن لقبه، الذي توج به الموسم الماضي، على حساب بيراميدز.

وجاءت نتائج مباريات الزمالك في آخر 10 نسخ كالآتي:

نسخة 2025: فاز على أبو قيرة للأسمدة 3-2

نسخة 2024: فاز على بروكسي 5-2

نسخة 2023: فاز على بروكسي 3-2 (اللجوء للوقت الإضافي)

نسخة 2022: فاز على الداخلية 2-1 (اللجوء للوقت الإضافي)

2021: فاز على حرس الحدود 3-1

نسخة 2020: فاز على الشرقية 3-1

نسخة 2019: فاز على منية سمود 1-0

نسخة 2018: فاز على المنيا 1-0

نسخة 2017: فاز على الأولمبي 2-0

نسخة 2016: فاز على الضبعة 2-0

