"واقعة إمام ورسالة للجماهير المغربية".. تصريحات هامة لحسام حسن قبل مواجهة جنوب أفريقيا

كتب : محمد خيري

12:37 م 25/12/2025
    حسام حسن (6) (1)
    حسام حسن (7) (1)
    حسام حسن وإمام عاشور
    حسام حسن (2) (1)
    حسام حسن (3) (1)
    حسام حسن (1) (1)
    حسام حسن (5) (1)
    حسام حسن
    حسام حسن وتريزيجيه في الملعب
أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قبل مواجهة جنوب أفريقيا المقبلة، أن كل المباريات مهمة، وأن المنتخب يسعى لتحقيق نتائج إيجابية والفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأوضح حسام حسن، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة جنوب أفريقيا ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، أن الفراعنة يحترمون جميع المنتخبات، ومنتخب جنوب أفريقيا منتخب قوي، لكنهم يدرسون نقاط القوة والضعف لكل مباراة على حدة.

وأشاد بالروح الجماهيرية، شكر الجماهير المصرية والمغربية على مساندتهم في مباراة زيمبابوي، مشيرًا إلى أن اللاعبين يشعرون بالراحة في المغرب.

وأشار المدير الفني إلى جاهزية جميع اللاعبين، وخاصة حراسة المرمى، معربًا عن ثقته الكاملة في كل عناصر الفريق، مؤكدًا أن كل مباراة لها طريقة لعب مختلفة، وأنه كمدير فني دوره معالجة الأخطاء حال وجودها خلال اللقاء.

كما أعلن أن موقف الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي سيتم حسمه في المران اليوم.

وتطرق حسام حسن إلى طبيعة البطولة، قائلاً إنها تضم منتخبات قوية وليست سهلة، لكنه شدد على استعداد المنتخب لمواجهة أي منافس، مشيرًا إلى أن طريقة لعب جنوب أفريقيا شبيهة بأنديةهم، لكنه واثق من قدرة الفراعنة على التفوق كما حدث في مباراة مصر 1998.

وأوضح أن تبديل إمام عاشور في مباراة زيمبابوي كان بسبب أسلوب اللعب ورغبة الفريق في اللعب بمهاجم صريح، مؤكدًا رضاه عن أداء جميع اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمد الشناوي، مشيرًا إلى أن الأرقام والإحصائيات أظهرت تفوق المنتخب في المباراة الماضية.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على جاهزية منتخب مصر لجميع مواجهات البطولة، وأن كل منتخب يسعى لتحقيق نتائج إيجابية أمام الفراعنة، لكنهم مستعدون لكل التحديات.

