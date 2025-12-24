حقق منتخب بوركينا فاسو فوزًا قاتلًا على نظيره غينيا الاستوائية بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وأقيمت المباراة عصر اليوم، حيث انطلقت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تحكيم مصري وأول بطاقة حمراء

وأدار اللقاء الحكم الدولي المصري محمد معروف، الذي أشهر أول بطاقة حمراء في البطولة عند الدقيقة 50، بعد تدخل عنيف من لاعب غينيا الاستوائية باسيليو ندونج على أحد لاعبي منتخب بوركينا فاسو.

أهداف ونتيجة مباراة بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية

فرض منتخب بوركينا فاسو سيطرته على مجريات الشوط الأول، وأهدر عدة فرص محققة حالت دون تقدمه في النتيجة.

وعلى عكس سير اللقاء، نجح منتخب غينيا الاستوائية في تسجيل هدف التقدم، ليكون أول أهدافه في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، تمكن منتخب بوركينا فاسو من إدراك التعادل في الوقت القاتل، قبل أن ينجح في قلب الطاولة تمامًا وخطف هدف الفوز الثاني، ليحصد أول ثلاث نقاط له في مشوار البطولة.