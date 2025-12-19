مباريات الأمس
أول تعليق من علاء نبيل بعد رحيله عن اللجنة الفنية لاتحاد الكرة

كتب : محمد عبد الهادي

08:56 م 19/12/2025
    علاء نبيل مدرب المقاولون
    علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم
    علاء نبيل
    علاء نبيل
    علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم (1)
    علاء نبيل المدرب العام السابق للمنتخب المصري
    علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم (2)

تحدث علاء نبيل لأول مرة بعد إعلان رحيله عن منصبه في اللجنة الفنية باتحاد الكرة، مؤكدًا أن العلاقة مع الاتحاد كانت قوية ومحترمة، وأن بيان رحيله كان مؤدبًا وأنيقًا.

أول تعليق من علاء نبيل بعد رحيله عن اللجنة الفنية لاتحاد الكرة

وقال نبيل في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "أشكر الاتحاد على البيان المحترم الذي أصدره، والذي أظهر أن العلاقة كانت قوية وأن الأمور كانت تسير بطريقة محترمة، دون الحاجة لخلافات أو خناقات".

وتابع: "هناك نقطة يجب أن يعرفها الجميع، أن المدير الفني للاتحاد ليس له علاقة بما يخص المنتخب الأول، سواء في المغرب أو قطر، ومثل هذه المسائل تتعلق بمجلس الإدارة".

وأضاف: "وصول منتخبات الناشئين والشباب إلى كأس العالم كان إنجازًا كبيرًا، وإذا لم يتأهلوا، هل كنا سنتحدث عن نفس الإنجاز؟".

وفي الختام، أكد نبيل أنه "راضٍ تمامًا" عن ما قدمه طوال عامين في الاتحاد، مشيرًا إلى أن تعيين شخص آخر بعد رحيله هو قرار يخص الاتحاد".

