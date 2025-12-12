أحمد ياسر ريان: لم أحصل على فرصة كاملة في الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره إنبي اليوم الجمعة 12 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية مباراة المارد الأحمر اليوم أمام إنبي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "سيراميكا كليوباترا، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة والمقاولون العرب".

تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي

وتعد مباراة الأهلي وإنبي من المباريات المعتادة داخل الكرة المصرية، حيث أن مباراة اليوم ستكون المباراة رقم 55 التي تجمع بين الفريقين، حيث تواجها معا في 54 مباراة من قبل.

وخلال 54 مباراة سابقة، جمعت بين الفريقين، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 37 مباراة، تلقى الهزيمة، في 6 مباريات وحضر التعادل في 11 مباراة.

وسجل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، 94 هدفا في مرمى الفريق البترولي، فيما تلقت شباكهم 44 هدفا.

ويعد نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين معا برصيد 8 أهداف، ويليه نجم الأحمر السابق أيضًا برصيد 7 أهداف.

