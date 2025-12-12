مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الأردن

- -
16:30

العراق

كأس العرب

الجزائر (الثاني)

- -
19:30

الإمارات

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
20:00

إنبي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

"تفوق أحمر وأبو تريكة الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي قبل مباراة كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

05:06 ص 12/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ضد إنبي (1)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ضد إنبي (7)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ضد إنبي (6)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ضد إنبي (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره إنبي اليوم الجمعة 12 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية مباراة المارد الأحمر اليوم أمام إنبي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "سيراميكا كليوباترا، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة والمقاولون العرب".

تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي

وتعد مباراة الأهلي وإنبي من المباريات المعتادة داخل الكرة المصرية، حيث أن مباراة اليوم ستكون المباراة رقم 55 التي تجمع بين الفريقين، حيث تواجها معا في 54 مباراة من قبل.

وخلال 54 مباراة سابقة، جمعت بين الفريقين، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 37 مباراة، تلقى الهزيمة، في 6 مباريات وحضر التعادل في 11 مباراة.

وسجل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، 94 هدفا في مرمى الفريق البترولي، فيما تلقت شباكهم 44 هدفا.

ويعد نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين معا برصيد 8 أهداف، ويليه نجم الأحمر السابق أيضًا برصيد 7 أهداف.

أقرأ أيضًا:

فيديو هدف فوز منتخب المغرب على سوريا في بطولة كأس العرب

بتواجد الشيبي وحكيمي.. الركراكي يعلن قائمة المغرب النهائية لأمم إفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وإنبي كأس عاصمة مصر النادي الأهلي تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟