انتقد مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق، أداء المنتخب الوطني الثاني لكرة القدم في بطولة كأس العرب، موضحاً أسباب الخروج المبكر من دور المجموعات.

أكد عبدالغني في تصريحات تلفزيونية أن المنتخب لم يحظ بالتحضير المناسب قبل انطلاق البطولة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني انشغل عن الإعداد الحقيقي بمواقع التواصل الاجتماعي وإرسال رسائل غير مباشرة للجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام وإبراهيم حسن.

وأشار نجم الأحمر السابق إلى أن النوايا السيئة لعبت دوراً في إخفاق المنتخب، وهو ما انعكس على الأداء والنتائج، مضيفاً أن الفريق لم يقدم أي شيء طوال مشواره في كأس العرب.

كما وجه انتقاداً لقرار تعيين حلمي طولان مديراً فنياً للمنتخب الوطني الثاني، واصفاً إياه بأنه اختيار خاطئ وغير مبني على أسس واضحة، مؤكداً أن الهدف من هذا القرار كان خلق حالة من التوتر بين المنتخبين الأول والثاني في ظل العلاقة غير الجيدة بين طولان وحسام حسن.

واختتم عبدالغني تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة القرارات الإدارية والفنية داخل منظومة المنتخبات، لضمان عدم تكرار إخفاق مشابه في المستقبل.

وكان المنتخب ودع البطولة بعد الخسارة الثقيلة أمام الأردن بثلاثة أهداف دون رد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليكتفي بنقطتين فقط من تعادلين أمام الإمارات والكويت.

