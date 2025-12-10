مباريات الأمس
"مش شخص مُحدث".. إبراهيم الصغير يتحدث عن محمد صلاح وأزمته الأخيرة مع ليفربول

كتب : نهي خورشيد

09:14 م 10/12/2025
تحدث إبراهيم الصغير أشهر مصففي نجوم كرة القدم وبالتحديد الدوري المصري، عن رأيه في مستوى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، معلقاً على أزمته الأخيرة مع الريدز.

وقال الصغير في تصريحات خاصة لـ مصراوي :"أنا والله محب جدًا للدوري الإنجليزي، يعني بحبه قوي يعني، بشجع ليفربول ومانشستر سيتي".

وأضاف:"لا أنا بشجع ليفربول طبعًا عشان محمد صلاح، والسيتي بحب طريقة لعبها قوي يعني".

وتابع حديثه:"محمد صلاح اتعاملت معاه طبعًا في معسكرات المنتخب كتير، لا ده شخص راقي، يعني مجرد ما أنت تشوفيه كده، يعني أنا دايماً بحس اللي هو شخص الواحد بيحب يتعلم منه".

وواصل إبراهيم الصغير:"ريأكشناته، هدوءه، ثقته في نفسه، قلة كلامه، الحاجات دي كلها أنا كنت باخد بالي منها يعني لما كنت بشوفه، وشخص متواضع جدًا".

وأتم قائلاً:"دايماً في ناس كده بتشوفيها، يعني نجاحهم فعلًا ما بيبقاش من فراغ، وأنا أحب أتعلم منه، أنا كنت دايماً ألاقيه ما بيتكلمش كتير، في حاله، مش يعني مش شخص مش مُحدث، فـ أنا كنت بحب أشوفه كده".

محمد صلاح إبراهيم الصغير حلاق اللاعبين الدوري الإنجليزي ليفربول أزمة صلاح

