رحلة شاقة وترانزيت.. كواليس عودة بعثة الزمالك من جنوب أفريقيا

كتب : محمد خيري

10:09 ص 01/12/2025
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (6)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (10)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (11)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (1)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (9)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (8)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (7)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (5)
    سيف الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى كايزر تشيفز
    الزمالك وكايزر تشيفز (9) (1)
    الزمالك وكايزر تشيفز (3) (1)
    الزمالك وكايزر تشيفز (2) (1)
    الزمالك وكايزر تشيفز (4) (1)
    الزمالك وكايزر تشيفز

وصلت إلى القاهرة صباح اليوم الاثنين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من جنوب أفريقيا عقب خوض مباراة كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

البعثة مكثت في مطار جوهانسبرج ترانزيت لمدة أكثر من 4 ساعات، بعد مغادرتها لمدينة بولوكواني، قبل أن تستقل طائرة العودة إلى مطار القاهرة الدولي، والتي استغرقت حوالي 8 ساعات.

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل نادي الزمالك وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد تحقيق الفوز في الجولة الأولى على زيسكو الزامبي، والتعادل في الثانية مع كايزر تشيفز، بينما يتصدر النادي المصري الصدارة.

