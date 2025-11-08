ماذا يحدث حين تعادل الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري؟

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر شهر نوفمبر والذي ينطلق في الفترة من 10 إلى 18 بالإمارات.

وشهدت قائمة المنتخب عودة محمد الشناوي مرة أخرى.

وشهدت كذلك القائمة انضمام لاعبين لأول مرة وهما: محمد إسماعيل مدافع الزمالك، مروان عثمان مهاجم سيراميكا كليوباترا

قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمد شحاتة، محمود صابر، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، مروان عثمان، عمر مرموش ، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الحفيظ زلاكة، محمد صلاح .

خط الهجوم: أسامه فيصل، صلاح محسن ، مصطفي محمد.

