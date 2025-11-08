ماذا يحدث حال تعادل الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري؟

"أنا كذلك غاضب".. أول رد من أحمد عبدالرؤوف على استبعاد حسام حسن لناصر ماهر

يلتقي الأهلي نظيره الزمالك عند الخامسة والنصف عصر يوم غد الأحد على ملعب محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري.

الأهلي تأهل إلى النهائي بعدما فاز على نظيره سيراميكا كليوباترا بدور نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل الزمالك بالفوز بركلات الترجيح على نظيره بيراميدز بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وتنص لائحة كأس السوبر المصري على خوض الأهلي والزمالك لأشواط إضافية حال انتهاء المباراة بالتعادل ثم إذ استمر التعادل سيتم الاحتكام لركلات الترجيح عكس دور نصف النهائي الذي تم الاحتكام لركلات الترجيح مباشرة بعد التعادل في الوقت الأصلي بين الزمالك وبيراميدز.

جوائز السوبر المصري 2025

ومن المقرر أن يحصل الفائز بمباراة النهائي على 300 ألف دولار مقابل 200 ألف دولار للوصيف بجانب 50 ألف دولار حصل عليها كل فريق نظير مشاركته بالبطولة.

