الدوري المصري

زد

1 1
20:00

البنك الاهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

هايتي

1 4
15:30

مصر

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

0 3
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

1 2
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

1 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

4 0
22:00

كوبنهاجن

جميع المباريات

"مصرية وإماراتية".. الكشف عن القنوات الناقلة لبطولة كأس السوبر المصري

كتب - يوسف محمد:

09:55 م 04/11/2025
كشفت رابطة المحترفين الإماراتية، القنوات الناقلة لبطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال نوفمبر الجاري.

وتستضيف الإمارات بطولة السوبر المصري، خلال الفترة من 6 نوفمبر الجاري حتى يوم 9 من الشهر ذاته، بمشاركة: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

وتقام مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري، حيث يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، فيما يلاقي الزمالك نظيره بيراميدز.

وأعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عبر حسابها الرسمي، أن هناك ثلاثة قنوات ستذيع البطولة، هم: "قناة أون سبورت، أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية".

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري

ويلاقي النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "هزاع بن زايد".

وعلى الجانب الآخر، تقام مباراة الزمالك أمام بيراميدز في اليوم ذاته، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب "آل نهيان".

كأس السوبر المصري القنوات الناقلة لبطولة السوبر المصري مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الزمالك وبيراميدز

