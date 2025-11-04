بنشرقي يتحدث عن هدفهم من السوبر المصري.. ورسالة لجماهير الأهلي

عمري ما هروح.. ماذا قال شيكابالا عن احتمالية مواجهة فريقه للزمالك؟

قال المحترف المغربي بصفوف الأهلي أشرف بن شرقي، إن بطولة السوبر المصري من البطولات المهمة هذا الموسم، و‘ن جميع اللاعبين يسعون بكل قوة لتحقيق اللقب وإسعاد جماهير النادي.

وأضاف بن شرقي في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للأهلي اليوم الثلاثاء:"السوبر المصري من البطولات المهمة التي نرغب في التتويج بها.. ونحن ندرك تمامًا قيمتها بالنسبة للنادي والجماهير، ونتمنى أن نكون عند حسن الظن ونحقق الفوز باللقب».

وتحدث بن شرقي عن مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء الخميس المقبل في نصف نهائي البطولة قائلا: "سيراميكا من الفرق المميزة التي قدمت نتائج قوية إلى الآن على المستوى المحلي".

وأردف اللاعب المغربي:"نستعد بشكل جيد لمواجهة سيراميكا ونسعى لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى نهائي البطولة".

وشدد على أن إقامة البطولة في الإمارات يمثل دافعًا قويا للفريق، لاسيما أن جماهير الأهلي دائما ما تكون حاضرة في الملعب؛ لدعم وتشجيع اللاعبين، إلى جانب الأجواء المميزة من حيث جودة الملاعب.

واتم قائلًا: «هذه البطولة تمثل بداية قوية لموسم طويل، والتتويج بها سيمنحنا دافعًا كبيرًا لمواصلة المنافسة على جميع الألقاب.. نحن جاهزون ذهنيًا وبدنيًا، ونتمنى أن نحقق الفوز ونسعد جماهير الأهلي».

واختتم أشرف بن شرقي تصريحاته موجها الشكر لجماهير الأهلي على دعمهم الكبير، ومشددًا على أن الفريق هدفه الفوز باللقب للاحتفال معهم.

اقرأ أيضًا:

"الملف انتهى".. شبانة يفجر مفاجأة حول انتقال لاعب الزمالك للأهلي

"هل دخل عبدالحفيظ غرفة الملابس؟".. شوبير يكشف رد حاسم من مدير الكرة بالأهلي



