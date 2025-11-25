موعد سفر بعثة الزمالك إلى جنوب أفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، للسفر إلى جنوب أفريقيا، استعدادا لمواجهة فريق كايزر تشيفز في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز فريق الزمالك على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له في المجموعة.

وتقرر أن تتوجه بعثة فريق الزمالك إلى جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، من أجل مواجهة كايزر تشيفز في الجولة الثانية من البطولة الأفريقية.

ويترأس بعثة الفريق الأبيض في جنوب أفريقيا، أحمد خالد حسانين، عضو مجلس الإدارة تحت السن، وسيكون في استقبالهم أعضاء السفارة المصرية.

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي

وتقام مباراة الزمالك وكايزر تشيفز، في الثالثة عصرا يوم السبت المقبل، على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وخسر الفريق الجنوب أفريقي، في الجولة الأولى من المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.