مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
تقام اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.
ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء ليفربول أمام نظيره نوتنجهام فورست، ومباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أوروبا.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
بيرنلي ضد تشيلسي - 2:30 مساء - بي إن سبورت 1
وولفرهامبتون ضد كريستال بالاس - 5:00 مساء - بي إن سبورت 8
ليفربول ضد نوتنجهام فورست - 5:00 مساء - بي إن سبورت 2
برايتون ضد برينتفورد - 5:00 مساء - بي إن سبورت 4
بورنموث ضد وست هام - 5:00 مساء - بي إن سبورت 9
فولهام ضد سندرلاند - 5:00 مساء - بي إن سبورت 3
نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي - 7:30 مساء - بي إن سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
ألافيس ضد سيلتا فيجو - 3:00 مساء - بي إن سبورت 6
برشلونة ضد أتلتيك بلباو - 5:15 مساء - بي إن سبورت 1
أوساسونا ضد ريال سوسيداد - 7:30 مساء - بي إن سبورت 2
فياريال ضد ريال مايوركا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم
يانج افريكانز ضد الجيش الملكي - 3:00 مساء - بي إن سبورت أكسترا 1
صن داونز ضد سانت إيلوي - 3:00 مساء - بي إن سبورت أكسترا 2
الأهلي ضد شبيبة القبائل - 6:00 مساء - بي إن سبورت 5
الترجي ضد ستاد مالي - 6:00 مساء - بي إن سبورت 6
نهضة بركان ضد باور ديناموز - 9:00 مساء - بي إن سبورت 5
بيراميدز ضد ريفرز يونايتد - 9:00 مساء - بي إن سبورت 6
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم
لانس ضد ستراسبورج - 6:00 مساء - بي إن سبورت
ستاد رين ضد موناكو - 8:00 مساء - بي إن سبورت 3
باريس سان جيرمان ضد لوآفر - 10:05 مساء - بي إن سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
هايدنهايم ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - 4:30 مساء - منصة shahid vib
أوجسبورج ضد هامبورج - 4:30 مساء - منصة shahid vib
فولفسبورج ضد باير ليفركوزن - 4:30 مساء - منصة shahid vib
بوروسيا دورتموند ضد شتوتجارت - 4:30 مساء - منصة shahid vib
بايرن ميونخ ضد فرايبورج - 4:30 مساء - منصة shahid vib
كولن ضد آينتراخت فرانكفورت - 7:30 مساء - منصة shahid vib
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
أودينيزي ضد بولونيا - 4:00 مساء - starzplay
كالياري ضد جنوي - 4:00 مساء - starzplay
فيورنتينا ضد يوفنتوس - 7:00 مساء - starzplay
نابولي أتالانتا - 9:45 مساء - starzplay
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
فاركو ضد سيراميكا كليوباترا - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 2
طلائع الجيش ضد إنبي - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2
مودرن سبورت ضد البنك الأهلي - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم
ضمك ضد النجمة - 3:40 مساء - الثمانية 3
الاتفاق ضد الفيحاء - 4:25 مساء - الثمانية 2
الهلال ضد الفتح - 4:40 مساء - الثمانية 1