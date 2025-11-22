مباريات الأمس
مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:49 ص 22/11/2025
تقام اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء ليفربول أمام نظيره نوتنجهام فورست، ومباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

بيرنلي ضد تشيلسي - 2:30 مساء - بي إن سبورت 1

وولفرهامبتون ضد كريستال بالاس - 5:00 مساء - بي إن سبورت 8

ليفربول ضد نوتنجهام فورست - 5:00 مساء - بي إن سبورت 2

برايتون ضد برينتفورد - 5:00 مساء - بي إن سبورت 4

بورنموث ضد وست هام - 5:00 مساء - بي إن سبورت 9

فولهام ضد سندرلاند - 5:00 مساء - بي إن سبورت 3

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي - 7:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ألافيس ضد سيلتا فيجو - 3:00 مساء - بي إن سبورت 6

برشلونة ضد أتلتيك بلباو - 5:15 مساء - بي إن سبورت 1

أوساسونا ضد ريال سوسيداد - 7:30 مساء - بي إن سبورت 2

فياريال ضد ريال مايوركا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم

يانج افريكانز ضد الجيش الملكي - 3:00 مساء - بي إن سبورت أكسترا 1

صن داونز ضد سانت إيلوي - 3:00 مساء - بي إن سبورت أكسترا 2

الأهلي ضد شبيبة القبائل - 6:00 مساء - بي إن سبورت 5

الترجي ضد ستاد مالي - 6:00 مساء - بي إن سبورت 6

نهضة بركان ضد باور ديناموز - 9:00 مساء - بي إن سبورت 5

بيراميدز ضد ريفرز يونايتد - 9:00 مساء - بي إن سبورت 6

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

لانس ضد ستراسبورج - 6:00 مساء - بي إن سبورت

ستاد رين ضد موناكو - 8:00 مساء - بي إن سبورت 3

باريس سان جيرمان ضد لوآفر - 10:05 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

هايدنهايم ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - 4:30 مساء - منصة shahid vib

أوجسبورج ضد هامبورج - 4:30 مساء - منصة shahid vib

فولفسبورج ضد باير ليفركوزن - 4:30 مساء - منصة shahid vib

بوروسيا دورتموند ضد شتوتجارت - 4:30 مساء - منصة shahid vib

بايرن ميونخ ضد فرايبورج - 4:30 مساء - منصة shahid vib

كولن ضد آينتراخت فرانكفورت - 7:30 مساء - منصة shahid vib

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

أودينيزي ضد بولونيا - 4:00 مساء - starzplay

كالياري ضد جنوي - 4:00 مساء - starzplay

فيورنتينا ضد يوفنتوس - 7:00 مساء - starzplay

نابولي أتالانتا - 9:45 مساء - starzplay

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

فاركو ضد سيراميكا كليوباترا - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 2

طلائع الجيش ضد إنبي - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

مودرن سبورت ضد البنك الأهلي - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

ضمك ضد النجمة - 3:40 مساء - الثمانية 3

الاتفاق ضد الفيحاء - 4:25 مساء - الثمانية 2

الهلال ضد الفتح - 4:40 مساء - الثمانية 1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة الأهلي اليوم بيراميدز ليفربول مان سيتي الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني

