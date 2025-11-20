مباريات الأمس
إعلان

بعد فيديو تعليم الأهلاوية.. تحرك عاجل من الأهلي ضد أبوالفتوح في 5 جهات

كتب : محمد خيري

02:45 م 20/11/2025
كلفت مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد عثمان المستشار القانوني، بتقديم شكاوى عاجلة ضد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي.

وأوضح النادي الأهلي في بيان رسمي: "تم تقديم شكوى عاجلة إلى كلٍ من أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف وزير التعليم، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي؛ حيال تصريحات يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي والتي تضمنت تجاوزات في حق النادي وجماهيره ومؤسسات الدولة".

وأضاف: "خصت الإدارة بالشكاوي وزارة المالية بصفتها المالكة للبنك الأهلي، ومحافظ البنك المركزي الجهة الرقابية عليه، محمد عبد اللطيف بعدما أشار أبو الفتوح في تصريحاته إلى أن التعليم في مصر «بايظ علشان كدة نتج عنه أهلاوية كتير. والبنوك ناجحة لأن كل قياداتها زملكاوية»، والدكتور أشرف صبحي بمسئولياته عن المؤسسات الرياضية والشباب المصري الذي بات يتلقى تعليمًا، يراه نائب رئيس البنك الأهلي «بايظ».

وأكمل: "كما كلف النادي الأهلي المستشار القانوني بتقديم بلاغ إلى معالي المستشار النائب العام بهذا الخصوص.. جاءت هذه الشكاوى للحفاظ على حقوق الأهلي وجماهيره".

واختتم تصريحاته: "حتى لا تكرر مثل هذه التصرفات التي تثير الفتن بين أبناء الشعب، في الوقت الذي تحتاج فيه بلادنا إلى التكاتف ووحدة الصف لمواجهة كل التحديات".

الخطيب النادي الأهلي شكوى الأهلي أخبار الأهلي

