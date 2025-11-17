مباريات الأمس
"ساعدوهم في صمت مش في الإعلام".. بشير التابعي يهاجم مجلس الزمالك

كتب : محمد خيري

01:16 م 17/11/2025

بشير التابعي

وجه بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسائل قوية لإدارة القلعة البيضاء مطالبًا بضرورة العمل على مساعدة أسرة محمد صبري بعيدًا عن الأضواء واحترامًا لاسم اللاعب الراحل.

وقال التابعي، خلال تصريحاته في برنامج "نمبر وان" على قناة "cbc"، إنه لعب مع محمد صبري موسمين في الزمالك، وهو لاعب أسطوري داخل الملعب وخارجه.

وأكد بشير أن أي دعم أو مساندة لأسرة صبري يجب أن تتم في صمت ومن دون تصريحات إعلامية، قائلًا إن من يريد أن يفعل خيرًا فليفعل دون ضجة.

وفي حديثه عن المنافسة في الدوري المصري، قال التابعي إن قائمة بيراميدز الحالية تعد الأقوى من حيث الإمكانات مقارنة بالأهلي وكل الأندية المصرية، إلا أن الأهلي يتفوق فنيًا داخل الملعب.

وأضاف أن بيراميدز لن يكون منافسًا قويًا على لقب الدوري هذا الموسم بسبب غياب الطموح، رغم امتلاكه عناصر مميزة وقدرات مالية كبيرة.

أما عن وضع الزمالك، فأكد التابعي أن الفريق لن يعود إلى منصات التتويج إلا عندما تعمل الإدارة لمصلحة النادي وليس من أجل الظهور الإعلامي، مشيرًا إلى أن الأهلي على النقيض تمامًا، واستشهد بصفقة تريزيجيه قائلًا إن النادي أنهى التعاقد معه بسرية تامة دون ضجة أو تسريب.

بشير التابعي مجلس الزمالك أسرة محمد صبري

