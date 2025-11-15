وجه آسر محمد صبري نجل نجم الزمالك ومنتخب مصر الراحل محمد صبري، رسالة مؤثرة إلى والده، بعد ساعات قليلة من وفاته.

وكتب آسر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هبقى زيك إن شاء الله يا بابا، أنت وأنا وكله عارف إنك زملكاوي، كنت بتوديني الاستاد، بتحفظني أغاني الزمالك، بنتفرج على الماتش مع بعض وانت بتقولي احنا على الحلوة والمرة معاه".

وأضاف: "حلمك تشوفني أحسن لعيب في مصر، إن شاء الله هوفي كلامك ليا وكل مصر بتحبك، وأنا بدعيلك من قلبي علشان انت أحسن وأحن أب ولعيب في العالم، سلام يا بابا بس السلام ده مش معناه إن أنا أنساك".

وتابع: "معناه إنك محطوط في قلبي وجسدي، بدعيلك وأنا عارف إنك مستريح وشايفني بس انت في مكان أحسن بكتير، وإن شاء الله في الجنة، أنا عمري ما أنساك أبدا ومش هنسى كلامك، إن انت وأخواتك ملكوش غير بعض".

وكان محمد صبري رحل عن عالمنا، صباح أمس الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، إثر تعرضه لحادث سير مروع في التجمع الخامس.

