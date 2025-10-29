"ما هي فائدة عرضيات زيزو؟.. نجم الأهلي السابق ينتقد مستوى المهاجمين

أكد أحمد السيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن رحيل الفلسطيني وسام أبو علي أحدث فجوة كبيرة في هجوم الأهلي.

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي أحدث فجوة كبيرة في الهجوم والأهلي لم يستطيع تعويضه حتى الآن".

وأضاف: "جراديشار لم يعوض رحيل وسام أبو علي، وقناعاتي وما نراه في الملعب أن جراديشار ليس بمستوى فريق كبير بحجم النادي الأهلي".

وتابع: "محمود حسن تريزيجيه لم يستعيد مستواه المعروف منذ انضمامه للنادي الاهلي، وحاليا أحمد سيد زيزو يقدم مجهود وتأثيره أفضل منه".

وأردف: "ما فائدة عرضيات أحمد سيد زيزو في ظل عدم وجود مهاجم قناص، ومحمد شريف وجراديشار أقل من الأهلي".