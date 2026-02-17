تأهل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، إلى نصف نهائي كأس مصر موسم 2025-2026، بعد الفوز على بالم هيلز بخماسية نظيفة.

وفاز الأهلي على بالم هيلز، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في نصف النهائي، وجاءت أهداف الأهلي عن طريق كل من، أسماء علي، بريندا تابيكي، نورا خالد، ونادين محمد هدفين.

ويضرب الأهلي موعدا مع وادي دجلة في نصف النهائي، بعد فوز الأخير على زد بركلات الترجيح.

جدير بالذكر أن الأهلي توج بالنسخة السابقة من كأس مصر للسيدات، بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف، ليحقق الأحمر البطولة الأولى في مسيرته.

