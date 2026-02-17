مباريات الأمس
بعد الفوز بخماسية.. الأهلي يضرب موعدا مع دجلة في نصف نهائي كأس مصر للسيدات

كتب : هند عواد

06:21 م 17/02/2026
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الكسندرا من مباراة الأهلي وبالم هيلز
  • عرض 8 صورة
    الأهلي وبالم هيلز (1)
  • عرض 8 صورة
    رودينا عبد الرسول من مباراة الأهلي وبالم هيلز
  • عرض 8 صورة
    نادين غازي من مباراة الأهلي وبالم هيلز
  • عرض 8 صورة
    لولو من مباراة الأهلي وبالم هيلز
  • عرض 8 صورة
    الأهلي وبالم هيلز (2)
  • عرض 8 صورة
    نادين محمد من مباراة الأهلي وبالم هيلز

تأهل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، إلى نصف نهائي كأس مصر موسم 2025-2026، بعد الفوز على بالم هيلز بخماسية نظيفة.

وفاز الأهلي على بالم هيلز، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في نصف النهائي، وجاءت أهداف الأهلي عن طريق كل من، أسماء علي، بريندا تابيكي، نورا خالد، ونادين محمد هدفين.

ويضرب الأهلي موعدا مع وادي دجلة في نصف النهائي، بعد فوز الأخير على زد بركلات الترجيح.

جدير بالذكر أن الأهلي توج بالنسخة السابقة من كأس مصر للسيدات، بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف، ليحقق الأحمر البطولة الأولى في مسيرته.

