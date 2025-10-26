مباريات الأمس
بقرار فيريرا.. الزمالك راحة من المران قبل مواجهة البنك الأهلي

كتب : محمد خيري

10:53 ص 26/10/2025

الزمالك وديكيداها

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء غدا الاثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسداسية دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم 30 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

