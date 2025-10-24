"بينهم المدرب وجون إدوارد".. جماهير الزمالك تهاجم مسؤولي النادي بقوة في

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء اليوم الجمعة، قرارات لجنة المسابقات الخاصة بعقوبات الجولة الحادية عشرة من المرحلة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي..

مباراة المقاولون العرب وإنبي: إيقاف عمر طارق مصطفى داود لاعب الذئاب مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أجيري جواكيم لاعب المقاولون العرب مباراة واحدة وتغريمه 2500 جنيه بعد طرده لحصوله على إنذارين في اللقاء.

مباراة غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية: إيقاف محمد عبد اللطيف عوض الله أحمد وأحمد حامد عبده شوشه "ثنائي المحلة" مباراة واحدة لكل منهما وتغريم كل لاعب 5000 جنيه بسبب الإنذار الثالث.

إيقاف عصام أمين سليمان الفيومي ثنائى كهرباء الإسماعيلية مباراة واحدة وتغريمه 2500 جنيه للطرد بعد إنذارين.

إيقاف وسام إسماعيل محمد دسوقي، مدرب حراس المرمى، مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه للطرد لنفس السبب.

لفت نظر إلى عصام أمين سليمان وتغريمه 5000 جنيه لاعتراضه على قرارات الحكم وعدم تنفيذ التعليمات.

مباراة الجونة والبنك الأهلي: إيقاف ممدوح إبراهيم سلامة، مدرب حراس مرمى الجونة، مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بعد حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة زد إف سي وبتروجيت: إيقاف أحمد إبراهيم عبد العزيز رضوان وماتا ماجاسا ثنائى زد مباراة واحدة لكل منهما مع غرامة 5000 جنيه بسبب الإنذار الثالث.

توقيع غرامة جماعية على فريق زد إف سي قدرها 50 ألف جنيه بسبب حصول لاعبيه على ست بطاقات في المباراة نفسها.

مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش: إيقاف هيثم شعبان توفيق، المدير الفني لطلائع الجيش، مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بسبب الإنذار الثالث.

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري: إيقاف مروان عطية لاعب الأحمر مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بعد حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد نبيل كوكا مباراة واحدة وتغريمه 2500 جنيه للطرد بعد إنذارين.

توقيع غرامة مالية قدرها 150 ألف جنيه على النادي الأهلي، مع منع الجماهير المتواجدة من حضور مباراة واحدة، بسبب السباب الجماعي ضد نادٍ منافس.

إيقاف كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري مباراة واحدة وتغريمه 2500 جنيه للطرد بعد إنذارين.

مباراة المصري وسموحة: إيقاف صلاح محسن لاعب المصري مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

