ميدو يتغزل في الأهلي بعد أزمته الأخيرة.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:34 م 22/10/2025

ميدو

أشاد أحمد حسام “ميدو” بأداء النادي الأهلي وعودته لصدارة الدوري، مؤكدًا أن ما حققه الفريق يعد رسالة قوية لجميع الأندية حول كيفية التعامل مع الأوقات الصعبة.

وقال ميدو خلال برنامجه "أوضة اللبس" على قناة النهار إن الأهلي بدأ الموسم بنتائج غير جيدة، لكنه تمكن من العودة للصدارة بفضل قدرته المعهودة على عبور الأزمات.

وأضاف أن الأهلي يمتلك خبرة كبيرة في تجاوز الفترات الصعبة ويعرف دائمًا كيف يعود بشكل قوي إلى طريق الانتصارات، مشيرًا إلى أن ما حدث يمثل درسًا مهمًا لكل الفرق في كيفية إدارة المواقف الحرجة والعودة للمنافسة بقوة.

وشدّد ميدو على أن الشخصية القوية للاعبي الأهلي، إضافة إلى الاستقرار الإداري، ساهمت في تصحيح المسار خلال فترة قصيرة، ليؤكد الفريق مرة أخرى أنه متمرس في مواجهة الضغوط وأنه لا يستسلم مهما مر بظروف صعبة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميدو أحمد حسام ميدو الأهلي الزمالك

