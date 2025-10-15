مباريات الأمس
"أتحدى طبيب الأهلي".. شبانة يصدم الجماهير بمدة غياب إمام عاشور

كتب : محمد خيري

11:15 ص 15/10/2025

إمام عاشور

أكد الإعلامي محمد شبانة, أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهدد بالغياب عن المشاركة مع القلعة الحمراء حتى شهر يناير القادم.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامجه على قناة "cbc":" إمام عاشور حتى الآن يعاني من الإصابة بفيروس A، وخضع لتحليل أخير لم تظهر نتيجته حتى الآن".

وتابع:" أتحدى طبيب الأهلي، وإمام عاشور سيغيب عن السوبر المصري، وقد يعود للمشاركة في المباريات في يناير القادم، نظرا لتوقف بطولة الدوري بسبب أمم إفريقيا".

وأضاف:" ما حدث يجب أن يتعلم منه جميع اللاعبين ويكون درس لهم، لأنه استهتر وكانت النتيجة ما حدث له، ووكيله خرج وأكد أن هناك العديد من العروض من الخليج ولكنه لم يتحدث عن استهتار اللاعب وما حدث له بسبب تناول وجبة فاسدة من الخارج".

إمام عاشور مدة غياب إمام عاشور محمد شبانة النادي الأهلي

