مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

0 5
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

0 0
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

0 7
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

زيمبابوي

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

رواندا

- -
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

جميع المباريات

إعلان

التعامل مع الجماهير.. الأهلي يكشف معايير اختيار ياس ثورب

كتب : هند عواد

04:06 م 10/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي (3)
  • عرض 10 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي (4)
  • عرض 10 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي والخطيب (3)
  • عرض 10 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي (5)
  • عرض 10 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي (2)
  • عرض 10 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي (6)
  • عرض 10 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي والخطيب (1)
  • عرض 10 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، معايير اختيار الدنماركي ياس ثورب المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب: "الأهلي اختار الدنماركي ياس ثورب لقيادة فريق كرة القدم بالنادي عن قناعة تامة، فهو يمتلك سيرة جيدة في دوريات بحجم الدوري الألماني أو البلجيكي الدنماركي".

وأضاف: "كان في مقدمة اهتمامنا أن يكون المدير الفني الجديد قد حقق بطولات من قبل، وله خبرات كبيرة وشخصية قوية ومرونة تكتيكية، وجميع هذه الصفات والمعايير التي حددناها توافرت في ياس ثورب، وهو يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع الجماهير والإعلام، وهما أهم الملفات التي كانت محور اهتمامنا".

واختتم: "أتمنى من الجماهير الحضور والدعم والمساندة لثورب والصبر عليه وجهازه المعاون، لتطبيق أفكاره مع الفريق".

اقرأ أيضًا:

موعد مؤتمر الأهلي الصحفي لتقديم جيس ثورب

"ربع النهائي بأكثر من 42 ألف".. ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ياس ثورب ياس سوروب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة