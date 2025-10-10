التعامل مع الجماهير.. الأهلي يكشف معايير اختيار ياس ثورب

ماذا قال ثورب المدرب الجديد للأهلي في المؤتمر الصحفي؟

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، معايير اختيار الدنماركي ياس ثورب المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب: "الأهلي اختار الدنماركي ياس ثورب لقيادة فريق كرة القدم بالنادي عن قناعة تامة، فهو يمتلك سيرة جيدة في دوريات بحجم الدوري الألماني أو البلجيكي الدنماركي".

وأضاف: "كان في مقدمة اهتمامنا أن يكون المدير الفني الجديد قد حقق بطولات من قبل، وله خبرات كبيرة وشخصية قوية ومرونة تكتيكية، وجميع هذه الصفات والمعايير التي حددناها توافرت في ياس ثورب، وهو يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع الجماهير والإعلام، وهما أهم الملفات التي كانت محور اهتمامنا".

واختتم: "أتمنى من الجماهير الحضور والدعم والمساندة لثورب والصبر عليه وجهازه المعاون، لتطبيق أفكاره مع الفريق".

