وليد صلاح الدين يتغنى بمدرب الأهلي.. ويطالب الجماهير بالتحلي بالصبر

قال وليد صلاح الدين مدير الكرة، إن الأهلي اختار الدنماركي ياس سوروب لقيادة فريق كرة القدم بالنادي عن قناعة تامة.

وأضاف مدير الكرة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدير الفني الجديد: "ثورب يمتلك سيرة ذاتية جيدة في دوريات بحجم الدوري الألماني أو البلجيكي الدنماركي، كان في مقدمة اهتمامنا أن يكون المدير الفني الجديد قد حقق بطولات من قبل، وله خبرات كبيرة وشخصية قوية ومرونة تكتيكية، وجميع هذه الصفات والمعايير التي حددناها توافرت فيه".

وواصل: " ثوب يمتلك خبرة كبيرة في ملفي التعامل مع الجماهير من خلال خبراته في العمل بالدوري الألماني، وكذلك تعامله في ملف الإعلام والجماهير وهما من أهم الملفات التي كانت محور اهتمامنا أثناء وضع معايير اختيارنا للمدير الفني".

وتمنى مدير الكرة من الحضور والجماهير الدعم والمساندة والصبر على المدرب الجديد وجهازه المعاون وإتاحة الفرصة كاملة له لتطبيق أفكاره مع الفريق.

وتوجه صلاح الدين بالشكر للكابتن عماد النحاس على توليه العمل في الأهلي خلال فترة عصيبة في الموسم وقد أداها بشكل أروع ما يكون.

كما وجه الشكر إلى لجنة التخطيط برئاسة الكابتن مختار مختار وعضوية الكابتن زكريا ناصف والكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي وأسامة هلال مدير التعاقدات على المجهود الذي بذل في اختيار المدير الفني.

وأشار مدير الكرة إلى تولي الدكتور زياد محمود ملف الترجمة للمدير الفني وجهازه، لاسيما أنه يتميز بكافة المعايير التي حددتها اللجنة، خاصة أنه لاعب كرة سابق في الأهلي وسبق له اللعب مع الجونة والداخلية.