ماذا قال ثورب المدرب الجديد للأهلي في المؤتمر الصحفي؟

كتب : محمد القرش

02:57 م 10/10/2025
عقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الجزيرة من أجل تقديم الدنماركي ياس ثورب، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، والذي يتولى القيادة الفنية لمدة عامين ونصف.

وقال ثورب في المؤتمر الصحفي: "أعلم أن النادي الأهلي لا يفكر سوى في الفوز، وهو الأمر الذي ألعب من أجلة".

وأضاف: "متشوق جدا لبداية العمل مع الأهلي، وأعلم أن لدينا مباراة بعد ثمانية أيام، وسيتواجد الجهاز المعاون بعد يومين، ويضم 5 مساعدين".

وأوضح: "لدي هدف واحد في الأهلي، وهو الفوز وتحقيق البطولات، وتابعت بعض مباريات الأهلي بداية من مونديال الأندية، وحتى مباريات الدوري".

وواصل: "شاهدت مباريات الأهلي في كأس العالم، وقد لا تكون النتائج قد ساعدتهم، ودرست مباريات الفريق، وإحصائيات اللاعبين من أجل العمل على تطوير الفريق".

وأردف: "فخور بقرار اختياري تدريب الأهلي، أعلم جيدا الضغط الإعلامي الكبير الذي يتعرض له مدرب الأهلي، وهو ما يعكس مدى شعبية النادي".

وزاد: "الأهلي نادي لدية جماهير كبيرة تتجاوز الـ70 مليون مشجع، ومستعد للتعاون مع الإعلام، وأعدكم بالصراحة في تعاملنا معا".

واختتم الدنماركي: "مبروك لمنتخب مصر على التأهل إلى كأس العالم 2026، وأعلم أن معظم لاعبي منتخب مصر من النادي الأهلي، وهذا ما يعكس قوة الفريق".

