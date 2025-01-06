3 تحديات للأهلي خلال شهر يناير

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لم تكن بداية الأهلي للعام الجديد 2025 هي الأفضل؛ إذ خسر بهدف نظيف على يد مستضيفه شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعة بدوري أبطال أفريقيا.

وينتظر الأهلي خلال شهر يناير الجاري عدة تحديات نستعرض منها 3 خلال السطور التالية:

1) تأهل الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

خسارة الأهلي أمام بلوزداد أشعلت المنافسة على بطاقتي التأهل للدور التالي بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا يوم السبت المقبل 11 يناير ضيفًا على نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري قبل أن يستضيف نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم السبت 18 من الشهر ذاته.

الفوز بالمباراتين يضمن للأهلي التأهل بينما غيّر ذلك سينتظر الأهلي هدايا منافسيه.

ترتيب مجموعة الأهلي:

-أورلاندو بايرتس: 8 نقاط.

- الأهلي: 7 نقاط.

- شباب بلوزداد: 6 نقاط

ستاد أبيدجان: 1 نقطة

2) صدارة الدوري المصري

ينتظر فريق الأهلي خلال شهر يناير 4 مباريات ببطولة الدوري أمام: سموحة، الجونة، فاركو وبيراميدز.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة ـ ويتبقى له مباراة مؤجلة ـ بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف والزمالك المتصدر.

الأهلي سيسعى للفوز بالمباريات الأربع منتظرًا هدايا المنافسين لتصدر جدول ترتيب الدوري.

3) عودة الأهلي إلى طريق الانتصارات

فشل الأهلي في تحقيق الفوز في آخر مباراتين له؛ إذ تعادل سلبيًا أمام إنبي في الدوري قبل الخسارة أمام شباب بلوزداد لذا سيكون هدف الأهلي العودة مرة أخرى لطريق الانتصارات.

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