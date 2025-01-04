محمد صلاح يكشف: سبب توهجه بالموسم الجاري.. وملامح من تواضعه

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح، إنه يشعر بأنه يتطور كلاعب، مشيرًا إذا شعر اللاعب بأنه وصل إلى مكانة عالية فسيهبط مستواه.

وأضاف صلاح، خلال حوار نشره له الموقع الرسمي لنادي ليفربول، اليوم السبت:"أعتقد أنني متواضع للغاية، وأسأل اللاعبين عما يعتقدون أنني أستطيع تحسينه حتى لو كانوا أصغر مني وربما لم يحققوا الأشياء التي حققتها، لكن الآخرون يرون أحيانًا أكثر منك، لذا أسألهم ما الذي تعتقد أنني أستطيع تحسينه؟ ما الذي تعتقد أنني أستطيع القيام به بشكل أفضل؟.. ويمكنني بعد ذلك التفكير في الأمرحسنًا، ربما أحتاج إلى التحسن لكنني أعتقد دائمًا أنني أستطيع التحسن في أشياء كثيرة جدًا".

وردّ صاحب الـ32 عامًا على قدرته على تجاوز الـ 44 هدفًا والـ 14 تمريرة حاسمة التي سجلها في موسمه الأول مع ليفربول بقوله:"أتمنى ذلك، الخطة هى كسر هذه الأرقام لأن الأرقام حتى الآن جيدة جدًا، لذا آمل أن أتمكن من التغلب على هذه الأرقام ولكن مرة أخرى، لا أريد التغلب عليها وعدم الحصول على ألقاب، أريد الحصول على ألقاب وحتى لو كان لديّ عددًا أقل قليلاً، فأنا بخير مع ذلك لكنني أريد فقط لقبًا كبيرًا."

عن فوزه بثلاثة أحذية ذهبية في الدوري الإنجليزي الممتاز وما إذا كان بإمكانه الحصول على الرابعة هذا الموسم قال هداف الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي حاليًا:"ستكون الرابعة صعبة للغاية لأن هناك الكثير من المهاجمين الذين يسجلون الكثير من الأهداف وهم يقومون بعمل رائع أيضًا، أعتقد أن الفوز بها ثلاث مرات أمر لا يصدق لأن عادةً ما يفوز بها لاعبو الجناح في الدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة كحد أقصى لذا، فقد فزت بها ثلاث مرات وهذا شيء لا أعتبره أمرًا مسلمًا به.. أنا متواضع للغاية ومتميز للغاية".

وتابع:"أود أن أقول إنني أستمتع بكل لحظة في هذا النادي، حتى عندما نكافح أحاول فقط التفكير "حسنًا استمتع باللحظة"، لأن هذه التجربة ربما لن تأتي مرة أخرى، الناس يهربون أحيانًا من التجارب السيئة، لكنني لا أفعل ذلك في كل تجربة أمر بها، أشعر وكأنني سعيدًا لأنني هنا في هذا الموقف الآن وأختبره، لأنه بعد كرة القدم لن تمر أبدًا بأشياء مثل هذه يرغب اللاعبون دائمًا في الاحتفاظ بذكريات طيبة، ولكن عندما أنظر إلى الأمر، لا يجب أن تكون دائمًا ذكرى إيجابية: فهي سيئة أو جيدة بناءً على وجهة نظرك، وهذا هو تعريفك لما هو سيء أو جيد لذا، أحاول دائمًا أن أقول: حسنًا، إنها تجربة جديدة، يجب أن أتقبلها وأعبر عن الشعور حولها".

وأتم حواره بالرد عما إذا كان مستواه ومستوا الفريق هذا الموسم نتاجًا لعقلية إيجابية وحازمة بقوله:"نعم بالتأكيد. قبل الموسم كنت أقول لنفسي حسنًا، هذا مدرب مختلف، لا أعرف ما إذا كان الفريق سيكون مختلفًا أم لا، لكنني أريد فقط العمل بنفس الطريقة والاستمتاع بكرة القدم ومعرفة أين سينتهي الموسم، نعم، انتهى نصف الموسم الآن ونحن في وضع جيد للغاية ونأمل أن نستمر على هذا المنوال ونفوز بكأس كبير".

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