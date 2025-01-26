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في ذكرى وفاته الأولى.. مسيرة وإنجازات العامري فاروق

05:26 م الأحد 26 يناير 2025
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    الراحل العامري فاروق
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    تأبين العامري فاروق
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    الراحل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي السابق
  • عرض 10 صورة
    الراحل العامري فاروق
  • عرض 10 صورة
    العامري فاروق
  • عرض 10 صورة
    العامري فاروق
  • عرض 10 صورة
    العامري فاروق نائب رئيس الأهلي الاسبق
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    العامري فاروق
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    صلاح عبدالله ينعي العامري فاروق
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كتب- محمد عبدالهادي:

العامري فاروق تحل اليوم 26 يناير الذكرى الأولى لوفاته عدما تُوفيّ نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق العام الماضي بعد صراع مع المرض.

يُعد العامري فاروق من الشخصيات المؤثرة في المجال الرياضي والسياسي بمصر، ويمتلك خلفية عريقة مرتبطة بالنادي الأهلي.

مسيرة العامري فاروق

العامري فاروق، وُلد في 8 نوفمبر 1970 بالقاهرة، كان شخصية بارزة في الرياضة المصرية.

تخرج من كلية التجارة بجامعة عين شمس، وبدأ مسيرته في النادي الأهلي، حيث تقلد عدة مناصب إدارية بارزة.

وفي عام 2012، شغل منصب وزير الرياضة بمصر، وفي 2017، تم انتخابه نائبًا لرئيس النادي الأهلي، حيث جدد الأعضاء ثقتهم به في انتخابات 2022.

إسهامات العامري فاروق في قطاع التعليم

العامري فاروق يعد أحد أبرز المستثمرين في قطاع التعليم الخاص داخل مصر، حيث أسس مجموعة من المدارس الدولية للغات، كما أمتلك داراً للنشر والتوزيع، ما جعله أحد رواد التعليم الخاص في البلاد.

إنجازات وتكريمات العامري فاروق

العامري فاروق حصد عدة جوائز وأوسمة تقديراً لجهوده:

- وسام التعليم الخاص على مستوى الجمهورية من نقابة المعلمين.

- جائزة رائد التعليم الخاص عام 2004 من وزارة التربية والتعليم.

- جوائز في النشر: حصل على جائزة أحسن ناشر لكتب الأطفال والنشء، والكتاب المدرسي، والترجمة من وإلى العربية عام 2003.

- جائزة الإبداع والتميز الذهبية من وزارة الثقافة في يناير 2002.

- أفضل ناشر كتاب علمي وجامعي لعامي 2000-2001.

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