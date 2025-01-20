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بعد ثلاثية إنيمبا.. قرار من جروس قبل مواجهة الزمالك ومودرن سبورت

12:55 م الإثنين 20 يناير 2025

جروس مدرب الزمالك

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كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين بعد خوض مباراة إنيمبا النيجيري اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب النادي بشكل طبيعي استعداداً لمواجهة مودرن سبورت ، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره إنيمبا النيجيري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المجموعة.

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