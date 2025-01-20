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نجم الزمالك السابق: بيراميدز حاليا أفضل من الأهلي

11:01 ص الإثنين 20 يناير 2025

فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

تحدث تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، عن الأزمات التي يتعرض لها الفارس الأبيض خلال الفترة الماضية.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "تعودنا على الأزمات فى نادى الزمالك، لكن الأزمات فى نادى الزمالك ليست شماعة لأخطاء اللاعبين".

وأضاف: "مجلس الزمالك تأخر في حسم ملف تجديد عقود اللاعبين، ومن وجهة نظري زيزو سيكون رمزاً للزمالك حال استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "حسام أشرف مستقبل الزمالك فى الهجوم ويسير على طريق مصطفى محمد".

وأردف:"على ماهر من أفضل المدربين فى الدوري المصري وهو دائماً يتفوق على الزمالك فى مبارياته".

واختتم حديثه قائلًا:" بيراميدز يمتلك أفضل لاعبين في مصر، لكن ينقصه الجماهير لحصد البطولات والألقاب، فريق بيراميدز الحالي أفضل من الأهلي والزمالك".

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بيراميدز فريق بيراميدز الأهلي الزمالك تامر عبدالحميد
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