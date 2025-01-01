حسام عبدالمجيد.. 15 صورة توثق رحلتة من الناشئين إلى النجومية في الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

حسام عبدالمجيد، لاعب كرة القدم الشاب، وأحد أبرز المدافعين الواعدين في الكرة المصرية، لمع نجمه مع نادي الزمالك في السنوات الأخيرة، ونجح في حجز مكانة خاصة في قلوب الجماهير، ليس فقط بفضل أدائه على أرض الملعب، ولكن أيضًا بسبب قصته الملهمة التي تعكس التحدي والإصرار على النجاح.

بداية حسام عبدالمجيد.. نشأة متواضعة وصعوبات مبكرة

ولد حسام عبدالمجيد في بيئة بسيطة ومتواضعة، ولكن هذه الظروف لم تمنعه من حب كرة القدم، التي أصبحت ملاذه الوحيد وأمله للخروج من الظل إلى النجومية.

بدأ حسام مسيرته الكروية في شوارع منطقته، حيث لفت الأنظار بمهاراته وقدراته البدنية، وانضم إلى فرق الناشئين بنادي الزمالك، وهو ما شكل أول خطوة حقيقية نحو تحقيق حلمه.

طريق حسام عبدالمجيد إلى النجومية

في أكاديمية الزمالك، كان حسام نموذجًا للاعب الطموح، واجه انتقادات كثيرة، بعضها بسبب أسلوب لعبه، والبعض الآخر لعدم كونه موهبة استثنائية في البداية، لكنه تعامل مع كل تلك الصعوبات بعقلية احترافية، ومع مرور الوقت أصبح أفضل المدافعين الواعدين في الكرة المصرية.

لحظة التحول في ميسرة حسام عبدالمجيد

حصل حسام عبدالمجيد على فرصته الحقيقية مع الفريق الأول لنادي الزمالك في موسم 2021/2022، بعد أن قرر الجهاز الفني منحه الثقة لتعويض غياب بعض المدافعين الأساسيين.

وكان الفضل الأول لـ بزوغ نجمه، المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، والذي أعتمد عليه وبات في فترته من أفضل مدافعي مصر.

ساهم حسام عبدالمجيد في تتويج الزمالك بالدوري المصري وكأس مصر، وأصبح أحد الركائز الأساسية في دفاع الفريق، نال إشادات واسعة من الجماهير والنقاد، وتم ترشيحه للانضمام إلى المنتخب الوطني.

مسيرته مع نادي الزمالك

خاض حسام عبدالمجيد مع نادي الزمالك 103 مباراة في جميع البطولات، بواقع 65 في الدوري المصري، و13 في الكونفدرالية، و10 في كأس مصر، و9 في دوري أبطال أفريقيا، و3 في السوبر المصري، و2 في رابطة الأندية، ولقاء بالسوبر الإفريقي.

بطولات حسام عبدالمجيد مع الزمالك

نجح اللاعب الشاب في التتويج بـ5 بطولات مع الزمالك، بعدما حصد لقب الدوري المصري مرتين بقميص الفارس الأبيض في موسمي 2022-2022، 2020-2021.

كما توج بلقب كأس مصر في موسم 21-2020، والكونفدرالية الإفريقية في 2023-24، والسوبر الإفريقي في 2024-25.