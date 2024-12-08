محمد عابدين يكتب: كلام يستحق الاهتمام

معذرة على التأخر في تهنئة المهندس خالد عبد العزيز لتوليه رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. لكتابة مقالي السابق قبل توليه المنصب.. وأنا أعرف المهندس خالد عبد العزيز منذ أن كان عضواً في مجلس إدارة نادي الصيد الرياضي.. قبل توليه رئاسة المجلس الأعلى للشباب، ثم وزيراً للشباب والرياضة.. وأعرف أنه رجل جاد في العمل ومنظم وصاحب رؤية في عديد من الأمور.. وأبعث لسيادته -من خلال مقالي هذا- تحيه تقدير واعتزاز.. ولذلك لابد أن أشيد بقراره بتشكيل لجنة لضبط الأداء الإعلامي الرياضي.. والتي تختص بمتابعة ورصد الأحداث الرياضية.. وضبط الأداء المهني الرياضي.. والتي أتوقع لها النجاح خاصة أنها تضم في تشكيلها رئيساً المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة.. وفي عضويتها الصديق والزميل المخرج محمد ابراهيم مسؤول البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري.. وأستاذنا دكتور محمد فضل الله الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعه حلوان.

كتبت في مقالي الأسبوع الماضي وقمت بالإشادة بالمدير الفني لنادي الزمالك الخواجة جوميز.. والذي أقر بأن فريقه به عيوب لابد من إصلاحها.. ولم يرمِ أخطاءه على أخطاء الحكام إن وجدت. وها هو سريعاً عدل من ثغرات فريقه وفاز برباعيه على نادي المحلة.. وقال إن هذا هو الفريق الذي أريده.. وهذه الطريقة التي أطمح في تطبيقها.. والذي يلعب بعقلية هجومية على الخصم.. ومع ذلك اعترف بأن فريق المحلة لو لم يطرد منه لاعب في بداية المباراة لأخذت المباراة مجرى آخر.. فبذلك لم يقلل من شأن الخصم.

وكذلك أعجبني تصريح جوميز بأنه سبق أن عمل مع فيريرا مدرب الزمالك السابق لمدة ست سنوات.. وتعلم منه الكثير واستفاد من خبراته.. وأنه تحدث معه أكثر من مرة بعد توليه التدريب بنادي الزمالك.. بعكس بعض المدربين الذين يحاولون أن يظهروا أمام ناديهم بأنه أفضل مدرب تولى تدريب هذا النادي..

وأخيرا أحب أيضًا أن أشيد بالمدير الفني جوميز الذي لم يستعجل إشراك مدافع الزمالك محمود حمدي الونش العائد من الإصابة لمدة تسعة شهور.. وأشركه في الشوط الثاني لمدة 45 دقيقة فقط.. وذلك بالرغم من احتياجه إلى خدماته بالفريق. والأكثر من ذلك استعجال اللاعب نفسة وطلبه المشاركة بإلحاح.. وقام جوميز بالدفع به بعد الاطمئنان عليه تماما وفي الوقت المناسب بعد أن اطمأن على نتيجة فوز الزمالك على المحلة.. وبدون شك فإن جميع جماهير الزمالك سعيدة بعودة لاعبها حمدي الونش.. حيث إنه مكسب كبير لفريقهم.. فهو لاعب مهم جدا للزمالك وللمنتخب الوطني، وهو أحد اللاعبين الذين يعدون صمام الأمان لفريقهم لأنه مجتهد ويبذل أقصى جهد في الملعب.

خسارة الأهلي أربع نقاط بتعادلين مع الاتحاد السكندري ثم البنك الأهلي في الدوري المصري لا يقلل إطلاقاً منه كبطل للقارة الأفريقية.. ولابد أن يغلق ملف هذا الإخفاق، ولا ينظر للخلف حتى تعود له الانتصارات.. خاصة أن الفريق أصبح الآن مكتمل الصفوف بعد عودة إمام عاشور الذي قام بالاعتذار للنادي الأهلي ولكابتن الفريق محمد الشناوي.. (وحسناً ما فعل إمام عاشور كما نصحته).

وأيضا عودة اللاعب الفلسطيني وسام ابو علي من الإصابة.. وكذلك عودة اللاعب طاهر محمد طاهر من الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.. مع تمنياتي للنادي الأهلي بالتماسك خاصة وأن أمامه العديد من المشاركات الأفريقية والدولية.. أهمها كأس العالم للأندية 2025 والتي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية.. وأوقعت القرعة النادي الأهلي في المجموعة الأولى، التي تضم كلا من نادي بورتو البرتغالي، ونادي بالميراس البرازيلي، ونادي إنتر ميامي الأمريكي.. كل التوفيق للنادي الأهلي الذي يشارك في هذه البطولة بطلاً للقارة الأفريقية.

وبشكل عام تواجد الأهلي في بطولة العالم للأندية مكسب كبير وإضافة لرصيده.. وقيمة مضافة للكرة المصرية.. وثقتي كبيرة في قدرة النادي الأهلي ومديره الفني الخواجة كولر أن يصنع الأهلي بصمة في هذه البطولة تحت قيادة رئيس النادي الخلوق كابتن محمود الخطيب الذي يدعم الفريق بقوة ويعطي العيش لخبازه دائما.

من دواعي سروري تألق اللاعب المصري الدولي عمر مرموش، والذي أصبح أكثر اللاعبين مساهمه في صناعه الأهداف.. بالإضافة إلى تسجيله العديد من الأهداف، فإن ذلك بلا شك سوف ينعكس بالخير على منتخبنا القومي، مع تمنياتي بمزيد من التوفيق والتألق لابن مصر الجناح الدولي عمر مرموش.. فهو لاعب موهوب بدون شك.