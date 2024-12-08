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تشكيل بيراميدز في مواجهة دجوليبا في دوري أبطال أفريقيا

05:00 م الأحد 08 ديسمبر 2024

فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة دجوليبا المالي المقرر لها في السادسة من مساء اليوم في ثاني جولات دور المجموعات من دوري الأبطال على استاد 26 مارس بالعاصمة باماكو.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد توفيق - وليد الكرتي - رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - كريم حافظ - طارق علاء - أسامة جلال - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أسامة نبيه - دودو الجباس

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