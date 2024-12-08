"التقرير يحسمها".. هل يتواجد مصطفى شوبير مع الأهلي في الدوحة؟

كتب- مصراوي:

يتسلّم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرًا عن حالة حارس الفريق مصطفي شوبير، لتحديد موقفه من التواجد في المباراة المقبلة ببطول الإنتركونتيننتال.

وغاب مصطفى شوبير، عن مواجهة الأهلي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، أمس السبت، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب إصابته بتمزق بسيط في العضلة الخلفية.

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في الدور ربع النهائي لكأس انتركونتيننتال لمواجهته يوم 14 ديسمبر الجاري في الدور نصف النهائي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إنه وفقا للتقرير الطبي، سيٌحدد كولر إمكانية اصطحاب شوبير مع بعثة الفريق المسافرة إلى الدوحة بعد غد الثلاثاء من عدمه.

وأضاف المصدر، أن التفكير في اصطحاب شوبير يأتي لسببين أولهما أن الحارس سيستكمل في الدوحة برنامجه العلاجي والتأهيلي وكافة الإمكانيات متوفرة هناك، أما الثاني فيعود لرغبة اللاعب نفسه الذي يريد أن يؤازر زملائه في مباراة نصف النهائي والنهائي حال التأهل.

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