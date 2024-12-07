بعد طلب الأهلي.. إنبي يعلن موقفه النهائي من تأجيل مباراة كأس الرابطة

كتب - محمد القرش:

أعلن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، عن موقف الفريق من طلب الأهلي بتأجيل مباراة الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية.

ومنذ قليل، طلب النادي الأهلي من رابطة الأندية المصرية المحترفة، تأجيل مباراته مع إنبي بسبب ظروف سفر اضطرارية.

وجاء بيان إنبي كالتالي:

رغم حرص إدارة نادي إنبي في الحفاظ على ثبات المعايير التنظيمية للمسابقات الرياضية والالتزام بالضوابط المتعلقة بتحديد مواعيد المباريات، بما في ذلك الحالات التي تتطلب التأجيل بسبب المشاركات الدولية، ورغم عدم توافر أي من هذه الحالات التي تستوجب تأجيل مباراة نادي إنبي والنادي الأهلي ضمن بطولة كأس الرابطة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري.

إلا أن إدارة نادي إنبي قررت الموافقة على تأجيل مباراة الأهلي لما يأتي:

1. حرصًا من إدارة نادي إنبي على دعم مشاركة جميع الأندية في بطولة كأس الرابطة، وتقديرًا لرغبة النادي الأهلي في المشاركة بالبطولة، رغم أن شروط التأجيل لا تنطبق على مواعيد هذه المباريات وفقاً للمادة (1/34) من لائحة بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" وهى ثلاثة أيام قبل المباراة ، والمادة (1/19) الخاصة بلائحة كأس الرابطة وهى يومان راحة قبل المباراة.

2. تقديرًا للنادي الأهلي وجماهيره العريقة وإيمانًا بالدور الكبير الذي يقوم به كممثل للكرة المصرية في البطولات الأفريقية والدولية، وما يتحمله من ضغوط نتيجة المشاركات المتعددة.وتؤكد إدارة نادي إنبي أن هذا القرارات تأتى انطلاقًا من مبدأ تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، والسعى دائمًا لدعم استقرار المسابقات الرياضية بما يخدم كرة القدم المصرية ويعزز روح التنافس الشريف بين الأندية.

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