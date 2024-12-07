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جمال علام يتحدث عن أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر

10:15 ص السبت 07 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح (1)
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    انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر
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كتبت-هند عواد:

تحدث جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أزمة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مع الفراعنة، أثناء المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، ومغادرته للمعسكر بسبب الإصابة.

وقال علام، في تصريحات عبر قناة: "لم تكن هناك أزمة مع صلاح بل إصابة في كأس أمم إفريقيا، ونحن لم نتعامل مع الإعلام جيدا ولكن الأمور تفاقمت".

وأضاف: "البداية بين صلاح وحسام حسن مدرب المنتخب الحالي، بنيت على تحليل حسن السابق لموقف الإصابة والذي صوره الناس باعتباره مشكلة".

وودع منتخب بطولة كأس الأمم الأفريقية السابقة، من ثمن النهائي، بالهزيمة من جمهورية الكونغو الديمقراطية 7-8 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

محمد صلاح جمال علام منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية
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