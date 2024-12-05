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"لتعويض فقد الأملاح".. الأهلي يصطحب "شيف" خاص في جنوب أفريقيا

01:01 م الخميس 05 ديسمبر 2024

الشيف محمد فرحات الذي سافر مع بعثة الأهلي

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كتبت-هند عواد:

اصطحبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الطاهي محمد فرحات، لإعداد الوجبات الخاصة باللاعبين، أثناء وجودهم في جنوب أفريقيا، لمواجهة أورلاندو، في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

ويعقد أحمد رمضان إخصائي التغذية بالفريق، جلسة يومية مع الشيف محمد فرحات، للاتفاق على البرنامج الغذائي الخاص باللاعبين وإعداد الوجبات.

ويراعي البرنامج الغذائي ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في جنوب إفريقيا، ويتم التركيز على العناصر التي تعوض فقد الأملاح والنشويات والبروتين.

ويخوض الأهلي، مرانه الأول، في الثالثة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب بيد فيست الذي يبعد عن مقر إقامة البعثة حوالي ثلاثين دقيقة.

الطاهي محمد فرحات النادي الأهلي جنوب أفريقيا
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