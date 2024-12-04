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أول تعليق من شوبير على استبعاد نجله من قائمة الأهلي

02:21 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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    مصطفى شوبير والشناوي
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    مصطفى شوبير مع طبيب الأهلي
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    مصطفى شوبير بتدريبات الأهلي بالنظارة السوداء
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    مصطفى شوبير مع منتخب مصر (1)
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    مصطفى شوبير مع منتخب مصر (2)
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    مصطفى شوبير (3)
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    مصطفى شوبير
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    مصطفى شوبير من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    مصطفى شوبير
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    مصطفى شوبير
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    مصطفى شوبير
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    مصطفى شوبير
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كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي، أحمد شوبير، على استبعاد نجله مصطفى شوبير، من قائمة الأهلي المتجهة إلى جنوب أفريقيا، لموجهة أورلاندو في دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره أورلاندو الجنوب أفريقي، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مصطفي شوبير يغيب عن مباراة الأهلي وأورلاندو بسبب شد في العضلة الخلفية".

وكان الأهلي حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب استاد أبيدجان الإيفواري، برباعية، وتصدر المجموعة.

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