أول تعليق من شوبير على استبعاد نجله من قائمة الأهلي

مفاجأة في حراسة المرمى.. قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس في دوري

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كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي، أحمد شوبير، على استبعاد نجله مصطفى شوبير، من قائمة الأهلي المتجهة إلى جنوب أفريقيا، لموجهة أورلاندو في دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره أورلاندو الجنوب أفريقي، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مصطفي شوبير يغيب عن مباراة الأهلي وأورلاندو بسبب شد في العضلة الخلفية".

وكان الأهلي حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب استاد أبيدجان الإيفواري، برباعية، وتصدر المجموعة.

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